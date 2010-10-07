Сделать рекламный радио-ролик на тему вечеринок

$50
ВидеомонтажЗавершен1 заявка204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!

Нужно сделать качественный рекламный ролик с серьёзным мужским голосом в стиле "Пиратская станция" и фоновой музыкой в стиле ТРАНС.

Длительность 20 секунд.

13 лет назад
Dagaseo
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
radrigaz
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Ролик был сделан быстро! Качественно, и так как и нужно! С первого раза, кстати) Вобщем, рекомендую этого человека! Всё отлично и недорого!
Великолепный заказчик! Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата и просто приятный в общении человек. Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Создание видео ролика по компьютерной игре

    Добрый день! Нужно сделать красивый ролик по компьютерной игре (в стиле фентези). Примерная длительность ролика – 2 минуты. Со своей стороны мы предоставляем видео фрагменты из игры и музыку для ролика. Исполнитель на основании данных ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка видео

    $50

    Добрый день! Требуется обработка видео-записи тренинга. Исходники - файлы в формате mts (c HD видео-камеры). Около 10 часов материала. Задача: разбить на части, вырезать ненужное, добавить заставки, музыку на заставках и перекодировать с разрешением 720х480 в avi-формат. Аудио-дорожки записать ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео-ролик для интро

    Необходим видео-ролик для рекламного интро вечеринки MINATRIX-PARTY длительность около 1-й минуты. Аудио дорожка есть, под неё нужно сделать набор кадров. Пример понравившихся роликов: http://www.youtube.com/watch?v=wZPoCYEJMd8 http://www.youtube.com/watch?v=aNd7lrkZpAs Новость о вечеринке и сам аудио-файл можете прослушать на странице: http://www.minatrix.com.ua/news/?id=4

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интро видео для боев по кикбоксу

    Исползуя приложенное изображение (лого перенести в 3D), нужно сделать ефектное интро и инфо скрины с возможностю менят определёные строки во время монтажа на FCP. 1. Full screen (Full HD) - Baltic fighters - бои (Интро) ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение через видео ролики

    $400

    Ищем специалиста по продвижению продуктов через видео ролики. Необходимо: - знать и понимать youtube, vimeo, sevenload - владеть английским языком - уметь создавать видео ролики - понимать основы продвижения на youtube - уметь составлять план продвижения и быть готовым по ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать ролик

    $50

    Скачать с ютаба ролик: http://www.youtube.com/watch?v=aAAISi1zRQ4 в отрезке с 1.50-2.18 вставить фото: http://www.sos220.ru/images/ballons.jpg и залить ролик на мой аккаунт в ютабе. во время ролика вставить на задний фон "Зима" МакSим (еле слышно) http://music.yandex.ru/#/track/534464/album/57320 бюджет - 20 долларов США Добавлено: срок на исполнение - ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание видеороликов

    $100

    Приглашаем к постоянному сотрудничеству специалистов по созданию видеороликов (видео-открыток, видеоколлажей и т.д.). ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ ВЫКУПАЕМ СРАЗУ!!! Оплата индивидуально-договорная. Нам нужны универсальные видео-ролики поздравлялки (по типу и информационному содержанию обычных бумажных открыток,только круче). Образцы клипов можно посмотреть ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад