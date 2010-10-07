Сделать рекламный радио-ролик на тему вечеринок

Добрый день! Нужно сделать красивый ролик по компьютерной игре (в стиле фентези). Примерная длительность ролика – 2 минуты. Со своей стороны мы предоставляем видео фрагменты из игры и музыку для ролика. Исполнитель на основании данных ...
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Привет!
Нужно сделать качественный рекламный ролик с серьёзным мужским голосом в стиле "Пиратская станция" и фоновой музыкой в стиле ТРАНС.
Длительность 20 секунд.
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