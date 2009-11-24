Перезапись фильмоплёнок на BetacamSP

Здравствуйте!

Есть потенциальная возможность получить интересный заказ на перевод кинофильмов и подготовку к субтитрованию. Комплекс работ предусматривает перезапись киноплёнок на BetacamSP и затем подготовку киноматериалов для субтитрования и перевода субтитров. Поскольку наша компания не является профи в области видео/аудио монтажа, меня интересует консультация по данному потенциальному заказу.

Конкретно интересует, можно ли использовать только результаты перезаписи киноплёнок на BetacamSP для подготовки к субтитрованию и последующему переводу субтитров, либо это лишь промежуточный этап, и потребуется дальнейшая оцифровка материалов, записанных на кассеты BetacamSP, в наиболее популярный редактируемый формат, например, .avi?

Также привожу характеристики данного потенциального заказа:

1) 42 000 метров плёнки. Размер плёнки уточняется. Скорее всего, это 35 и 70 мм плёнка. Носители информации - не только киноплёнка, но и кассеты BetacamSP.

2) Объём работ разбит на части. Общее количество частей 140. Каждая часть – это 300 метров киноплёнки.

3) Время на подготовку к субтитрованию каждой части – менее 5 рабочих дней.

4) Время на подготовку к субтитрованию каждой последующей части – менее трёх рабочих дней.

5) Временные рамки выполнения заказа – 01 января 2010 г. – 31 марта 2010 г.

Нужна смета расходов. Пишите мне по адресу электронной почты [email protected].

Ответ нужен мне до понедельника самое позднее. Заранее всем спасибо!