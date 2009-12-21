Сделать рекламный видео-ролик для трансляции на ТВ

ВидеомонтажЗавершен18 заявок931 просмотр
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Стоимость работы, я сразу скажу, не могу предугадать т.к. ни разу с этим не сталкивался, но думаю, что мы сможем договориться.

ООО "XXXXXXX" занимается монтажом, проектированием, модернизацией и техническим обслуживанием охранной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа.

Нам необходимо сделать качественный видео-ролик с озвучкой для дальнейшей трансляции его на ТВ местного телевидения. Длительность ролика должна быть примерно 20 секунд.

Ролик должен уметь заинтересовать людей нашими услугами, оставить всю конкуренцию со своими видео-роликами позади. Я думаю, что идея понятна, осталась только задумка самого ролика.

Оплата желательна по безналу, но там как Вы скажете.

По всем вопросам в приват, в скайп или на мыло.

14 лет назад
autocad2010
Андрей  
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Kostoprav
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Я заказал видео-ролик у Александра Слепичева, результатом очень доволен. Я не думал даже, что можно сделать такое хорошее качество, за такую не высокую сумму. 1) Всегда online 2) Скорость работы 3) Не высокие ставки 4) Профессионализм 5) Понимание заказчика на все 100%
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством.
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