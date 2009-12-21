Сделать рекламный видео-ролик для трансляции на ТВ

Надо создать стандартную заставку для серии вэб тв эпизодов. На этом вэб сайте можно посмотреть подобную работу www.winelibrary.tv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоимость работы, я сразу скажу, не могу предугадать т.к. ни разу с этим не сталкивался, но думаю, что мы сможем договориться.
ООО "XXXXXXX" занимается монтажом, проектированием, модернизацией и техническим обслуживанием охранной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа.
Нам необходимо сделать качественный видео-ролик с озвучкой для дальнейшей трансляции его на ТВ местного телевидения. Длительность ролика должна быть примерно 20 секунд.
Ролик должен уметь заинтересовать людей нашими услугами, оставить всю конкуренцию со своими видео-роликами позади. Я думаю, что идея понятна, осталась только задумка самого ролика.
Оплата желательна по безналу, но там как Вы скажете.
По всем вопросам в приват, в скайп или на мыло.
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