Сделать рекламный видео-ролик для трансляции на ТВ

Стоимость работы, я сразу скажу, не могу предугадать т.к. ни разу с этим не сталкивался, но думаю, что мы сможем договориться.

ООО "XXXXXXX" занимается монтажом, проектированием, модернизацией и техническим обслуживанием охранной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа.

Нам необходимо сделать качественный видео-ролик с озвучкой для дальнейшей трансляции его на ТВ местного телевидения. Длительность ролика должна быть примерно 20 секунд.

Ролик должен уметь заинтересовать людей нашими услугами, оставить всю конкуренцию со своими видео-роликами позади. Я думаю, что идея понятна, осталась только задумка самого ролика.

Оплата желательна по безналу, но там как Вы скажете.

По всем вопросам в приват, в скайп или на мыло.