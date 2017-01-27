Промо видео ролик

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок210 просмотров

Здравствуйте. После согласования с дизайнером фона, мы записываем интервью двух человек, они говорят о продукте. Задача дизайнера заменить фон, сделать приветственную и завершающую заставки, наложить графику и тексты во время интервью, наложить аудиоряд: речь и музыку. Продолжительность 1 минута. 

8 лет назад
daria_flame
Дарья 
41 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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