Промо видео ролик

Здравствуйте. После согласования с дизайнером фона, мы записываем интервью двух человек, они говорят о продукте. Задача дизайнера заменить фон, сделать приветственную и завершающую заставки, наложить графику и тексты во время интервью, наложить аудиоряд: речь и музыку. Продолжительность 1 минута.