Рекламный ролик для сайта спортивной тематики http://rgfootball.net/ Продолжительность 30 секунд, должен содержать представление о категориях сайта и его контенте, т.е. привести примеры видов спорта и разнообразия контента(видео). 3D анимация и т.п. приветствуется. Разрешение - 1920х1080.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать рекламный ролик для сервисного центра по ремонту сотовых. Съемок никаких не надо. Хронометраж 10 или 15 секунд (пока обсуждается). Также рассмотрим вариант сразу видео + звук.
В основном направление это ремонт сотовых, пк, ноутбуков, игровых приставок. Есть все логотипы и фирменные шрифты в векторе.
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