Рекламный ролик для сервисного центра

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок188 просмотров
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Требуется сделать рекламный ролик для сервисного центра по ремонту сотовых. Съемок никаких не надо. Хронометраж 10 или 15 секунд (пока обсуждается). Также рассмотрим вариант сразу видео + звук.

В основном направление это ремонт сотовых, пк, ноутбуков, игровых приставок. Есть все логотипы и фирменные шрифты в векторе.

12 лет назад
alexxx332
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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