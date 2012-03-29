Требуется сделать рекламный ролик для сервисного центра по ремонту сотовых. Съемок никаких не надо. Хронометраж 10 или 15 секунд (пока обсуждается). Также рассмотрим вариант сразу видео + звук.

В основном направление это ремонт сотовых, пк, ноутбуков, игровых приставок. Есть все логотипы и фирменные шрифты в векторе.