Рекламный ролик сайта

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рекламный ролик для сайта спортивной тематики http://rgfootball.net/

Продолжительность 30 секунд, должен содержать представление о категориях сайта и его контенте, т.е. привести примеры видов спорта и разнообразия контента(видео). 3D анимация и т.п. приветствуется.

Разрешение - 1920х1080.

12 лет назад
Y4MAHA
Карху 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Видео презентация

    Создать видео-презентацию на 5-7 минут про одного из писателя. Голос можно снять с одного из существующих видео. Хотелось бы узнать цену.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно переделать видеоролик

    Добрый день! На сайте http://tovarizusa.uz/ есть видеоинструкция (справа) о том как сделать заказ. Но после того как ее сделали сайт был сильно доработан и инструкция во многих местах не соответствует действительности. Нужно ее повторить но с ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ноты в миди

    надо перегнать печатные ноты в миди Сразу уточнение - надо сделать для 7-ми колоколов если я дал не те ноты - поправьте )

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод из swf формата в другой для интернета

    Требуется перевод роликов несокльких общей длительностью около 3 минут в формат какой то без потери качества для размещения на ютубе к примеру. Сам пробовал конвертить - но качество в avi и mp4 значительно теряется, вобщем ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный видеослайд

    $50

    Необходим видеослайд, рекламирующий студию ЙОГИ в г.Донецк. Вот наш сайт yogahealth.com.ua Продолжительность ролика 45сек. Размещаться будет в супермаркете и торговом центре на дисплее 30 дюймов. БЕЗ звука! Пишите свои предложения по идее и цене.

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание презентационного ролика сайта

    $500

    Нужен ролик для сайта http://shkola.avtovodila.ru/ Продолжительность от 60 до 100 секунд. У нас есть: 1. Видео сцены из наших онлайн занятий (два варианта - съемка и 3d-сюжеты) 2. Видео сцены самих уроков Хочется яркий и эмоциональный ролик.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Меню для диска

    Необходимо сделать на базе существующего макета (psd) меню для диска с видео-фильмом и фотографиями. Меню представляет собой выбор видео или фотогалереи. Диск предназначен для воспроизведения на ПК или видеоплеерах.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать мульт по сценарию

    $50

    Есть готовый сценарий, нужно по нему сделать мульт, без озвучки. Длительность 3-4 минут. Думаю, flash-ем делать, но нужно примерно такое качество - http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/04/Moon-520x345.jpg Если такое возможно flash-ем, или есть другие предложения, оставьте заявку) Бюджет - ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад