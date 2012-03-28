Рекламный ролик сайта

Создать видео-презентацию на 5-7 минут про одного из писателя. Голос можно снять с одного из существующих видео. Хотелось бы узнать цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламный ролик для сайта спортивной тематики http://rgfootball.net/
Продолжительность 30 секунд, должен содержать представление о категориях сайта и его контенте, т.е. привести примеры видов спорта и разнообразия контента(видео). 3D анимация и т.п. приветствуется.
Разрешение - 1920х1080.
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