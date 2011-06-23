Сделать качественный видео-ролик под аудио

Нужно сделать красивое видео под аудиозапись

http://freeavalanche.ru/temp/6.wav

Длина 05.02

Допускается в видео интро и аутро по 2-3 секунды.

Вод текстовка

http://freeavalanche.ru/temp/txt-ovka_best.doc

Хочется общий стиль и качество ролика видеть в этом плане

http://www.mymarketingcoach.com/

Видео должно быть в цветовой гамме сайта, на которое оно и будет собственно поставлено http://freeavalanche.ru/

аудио для фона тоже надо будет подобрать Вам.

Если хотите откликнуться на предложение, то учтите,что мне нужно видеть портфолио Ваших работ и отзывы. Также нужна точная цена и сроки.