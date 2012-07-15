Сделать видеоролик-нарезку с камеры GoPro

Нужно сделать видеоролик-рекламу из видео записанных на камеру GoPro (вот пример http://www.youtube.com/watch?v=Wlwq1wjVyNw&feature=youtu.be , смотреть со 2 минуты)

Таких видео много, но нарезку надо сделать на пару минут, под музыку.

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