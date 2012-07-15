http://www.youtube.com/watch?v=UGKij1YdVOQ нужен ролик в таком стиле напишите цены приблизительные за видео и сроки
Сделать видеоролик-нарезку с камеры GoPro
Нужно сделать видеоролик-рекламу из видео записанных на камеру GoPro (вот пример http://www.youtube.com/watch?v=Wlwq1wjVyNw&feature=youtu.be , смотреть со 2 минуты)
Таких видео много, но нарезку надо сделать на пару минут, под музыку.
Оставьте заявку со своим бюджетом и сроками ссылкой на портфолио или примеры ваших работ.
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