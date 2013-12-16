Съемка видеообзоров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки176 просмотров

Видеообзоры наушников, колонок, веб-камер. Минутный ролик. Съемка по нашему сценарию. Монтаж.

11 лет назад
kspl
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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