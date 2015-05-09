Создание коротких видеороликов презентаций с текстом и озвучкой 1-2

Для описания продукта требуется серия роликов (от 5) с текстом на базе полученной информации и озвучкой.

Обязательно портфолио и текст.

Предложения давать с ценой за 1 ролик. Будут даны фото или передам образец продукта.

Укажите возможность создания тестового ролика.

Если есть варианты дикторов или есть разница с человеком или без прошу указать.

Длительность 1-2 мин. Можно рисованный.