Видео монтаж

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен13 заявок180 просмотров

Нужно сделать монтаж материала в конечный видеоролик от 15 минут. 

6 лет назад
guest_15657826863903
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$40
6 дней
Escrow
Выполнено четко по описанному ТЗ. Качественно и в срок.
Было приятно работать! Четкое ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую

Заявки фрилансеров

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад