Требуется создание 3 видеороликов на БАДы для трансляции на мониторах в аптечной сети. Продолжительность 1 ролика 0,5-1мин. Работа включает наложение музыки и озвучиванием текста. Оплата будет производится за каждый готовый ролик. ТЗ ...
Видео монтаж
Нужно сделать монтаж материала в конечный видеоролик от 15 минут.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Убрать символ в видео ролике на машине, в 22 секЗакрыт6 лет назад
Необходимо снять короткий клип о нашей кальяннойВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $123
Ищу тех кто готов лить видео на ютуб. Работа очень простая, монотонная и не требует моего участия, я высылаю только деньги за проделанную работу! Тратить время на ваши вопросы не буду! Ниже ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовые два видео. В первом нужно заменить один момент (секунд на 5). Со второго вырезать часть с небольшими изменениями и добавить в первое. На все это наложить аудиодорожку по таймингу происходящего на видео. Все ...Закрыт6 лет назад
Требуется видео-отзыв о компании, текст + идея естьЗавершен6 лет назад
Нужно сделать рекламный видеоролик интерфейса платформы, которого еще нет. Эта платформа будет работать внутри приложения телеграм на блокчейне Telegram Open Network. Ниже скинул видео, которое нужно будет взять за основу и добавить в него ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
Наложить на видео фильтр blur: 5px;, осветлить на 92% 100 р. Залить на youtube.Завершен6 лет назад
Короткий рекламный ролик, магазин одежды для You Tube 500 рублей. https://romod.myprintbar.ru/muzhskiye-tolstovki/hipster-1/Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо смонтировать одно видео из нескольких крупных фрагментов: общее время около 2 часов. Нужно убрать шумы на видео и сделать из этих фрагментов одно. Видео должно быть готово 12 августа до 14:00.Завершен6 лет назад