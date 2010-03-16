Нужно наложить копирайт на ДВД фильм, состоящий из 4 VOB файлов. Требуется совет как лучше это сделать, с помощью каких программ.
Записать видео на веб-камеру.
Требуется записать видео на веб-камеру (разрешение 640*480).
На русском и английском языках.
Текст на русском (для девушек):
"Привет! Добро пожаловать в "Быстрые знакомства"!
У нас, всего за 30 секунд, ты сможешь найти свою любовь!
Здесь никогда не бывает скучно.
Всё, что тебе нужно сделать – просто включить камеру.
(улыбаясь) Попробуй, тебе понравится".
Текст на русском (для парней):
"Привет! Добро пожаловать в "Быстрые знакомства"!
У нас, всего за 30 секунд, ты сможешь найти того, о ком мечтала!
Здесь никогда не бывает скучно.
Всё, что тебе нужно сделать – просто включить камеру.
(улыбаясь) Попробуй, тебе понравится".
Обращаю Ваше внимание на то, что на фоне не должно быть движущихся объектов и посторонних шумов.
Требования:
1) отсутствие шумов на фоне;
2) отсутствие посторонних объектов на заднем плане;
3) чтение текста без запинаний и ошибок в произношении;
4) обаятельная внешность.
Снятое видео отсылайте на [email protected] — если требования будут выполнены, оплатим и закажем Вам видео на английском языке (текст составлять не нужно: он готов), затем — ещё несколько подобных коротких видео.
Оплата: 1 видео — 3$, нужно несколько (5-10) вариантов видео для каждого пола.
Оплачены будут все присланные работы, соответствующие требованиям.
Заявки фрилансеров
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