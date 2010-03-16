Записать видео на веб-камеру.

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Закрытнет заявок206 просмотров

Требуется записать видео на веб-камеру (разрешение 640*480).

На русском и английском языках.

Текст на русском (для девушек):

"Привет! Добро пожаловать в "Быстрые знакомства"!

У нас, всего за 30 секунд, ты сможешь найти свою любовь!

Здесь никогда не бывает скучно.

Всё, что тебе нужно сделать – просто включить камеру.

(улыбаясь) Попробуй, тебе понравится".

Текст на русском (для парней):

"Привет! Добро пожаловать в "Быстрые знакомства"!

У нас, всего за 30 секунд, ты сможешь найти того, о ком мечтала!

Здесь никогда не бывает скучно.

Всё, что тебе нужно сделать – просто включить камеру.

(улыбаясь) Попробуй, тебе понравится".

Обращаю Ваше внимание на то, что на фоне не должно быть движущихся объектов и посторонних шумов.

Требования:

1) отсутствие шумов на фоне;

2) отсутствие посторонних объектов на заднем плане;

3) чтение текста без запинаний и ошибок в произношении;

4) обаятельная внешность.

Снятое видео отсылайте на [email protected] — если требования будут выполнены, оплатим и закажем Вам видео на английском языке (текст составлять не нужно: он готов), затем — ещё несколько подобных коротких видео.

Оплата: 1 видео — 3$, нужно несколько (5-10) вариантов видео для каждого пола.

Оплачены будут все присланные работы, соответствующие требованиям.

15 лет назад
pavlovd
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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