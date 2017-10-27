Cделать самый простой шаблнооый договор окзазания услуг

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен4 заявки389 просмотров

типовой для сервиса автообзвона "mielophone" (см. яндекс)

лучше на пополение счета (примерно как с сотовыми операторами)

никто его читать не будет, нужно просто чтобы банк им свой тыл прикрыл

заполнить реквизиты наши там

нужно дешево

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$6
2 дня
Александра молодец, познакомились с ней еще в начале года и держим связь. Сотрудничеством доволен и надеюсь будем развивать.
Все отлично, быстро, четко. Нормальная связь и мгновенная оплата. Смело выполняйте заказы))

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад