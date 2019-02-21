Договор дарения доли дома

Юридические услугиЗакрыт9 заявок362 просмотра
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Добрый день! Необходимо составить договор дарения доли дома (с участком) близкому родственнику. Все документы и данные будут предоставлены. Прошу указать стоимость работы.

5 лет назад
zhekiss
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад