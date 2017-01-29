Договор о сотрудничесве

необходимо составление договора о сотрудничестве двух лиц.

Со своей стороны предлагаю технологию + материал за определёную оплату(материал будет поставляться бесплатно или по договоренности), в последующем процент или фиксированная сумма от продаж.

Если после раскрытии информации о технологии производства(доработки продукта) + материале партнёр отказывается от сделки, он и его бренд не имеют право использовать данную технологию(доработку) + материал, в противном случае предусмотрен штраф в 5ти кратном размере стоимости технологии(доработки).