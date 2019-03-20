Разработать нормативно-праовую базу которая защитит Холдинг от ФСБ

$100
Юридические услугиЗакрыт7 заявок305 просмотров
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защитит от рейдеров ФСБ

грамотный трудовой договор, положение о КТ (183 УК РФ) итп

расчеты через BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

4 года назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)