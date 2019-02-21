Сделать банкротство ФЛ (москвичу) под ключ

Нужен такой договор на ремонт квартиры где мы будем в выигрыше и в итоге сделаем ремонт без переплат (но при этом он не будет кабальным для 2й стороны).А не так чтобы повториось так что две ...
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