Сделать банкротство ФЛ (москвичу) под ключ

$2000
Юридические услугиЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Имущества нет, только формальные активы (ценные бумаги).

Нужно под ключ, арбитражного (конкурсного) выбирать самого дешевого.

Доверенность выпишу.

Опалта только через  BarterCoin (с выводом пробелм особых не возникнет с лимитами), а комиссия WL на мне фиатом.

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)