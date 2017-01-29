Помочь составить письма в инстанции (СК РФ, Прокуротура, Генпрок.)

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В первую инстанцию (УСБ ФСБ) уже пошли письма один за одним.

вот материалы дела в СМИ по хронологии 2009-2019г:

1) http://smifm.holding.bz/2017/12/27/gadalki/

далее

2) http://smifm.holding.bz/2017/01/29/mol-gvard/

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3) http://smifm.holding.bz/2019/01/29/dusheguby-v-oficerskijx-ryadax-cib-fsb-oksana-ostropolskaya-i-andrej-veligura-v-krimiralnom-tandeme/

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4) http://smifm.holding.bz/2019/02/28/kak-rabotayut-fsb-shnye-oborotni-na-fizicheskoe-unichtozhenie-putinskix-patriotov/

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5) http://smifm.holding.bz/2019/03/22/kak-rejdey-fsb-razvalivayut-chastnyj-biznes-na-dengi-gosudarstva/

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5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)