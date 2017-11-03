Для юридической консультации по финансовым вопросам нужна юридическая компания. Указать наименование
Медицинский юрист
Врач не может попасть в квартиру после рождения новорожденного. Пишет все время в книжке - не открыли, не было дома. На телефон родителей ни разу не позвонила. Говорит Вы должны организовать круглосуточный доступ, но это же абсурд. Как быть в таком случае?
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