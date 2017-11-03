Медицинский юрист

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Завершен4 заявки172 просмотра

Врач не может попасть в квартиру после рождения новорожденного. Пишет все время в книжке - не открыли, не было дома. На телефон родителей ни разу не позвонила. Говорит Вы должны организовать круглосуточный доступ, но это же абсурд. Как быть в таком случае?

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

suzonganna_1980
Анна 
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Анна отлично разбирается в теме, проконсультировала по телефону быстро и точно!!
Хороший заказчик. Порядочный человек.

Заявки фрилансеров

suzonganna_1980
Анна 
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад