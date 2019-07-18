Написать договор для веб студии с предоставленными данными об условиях

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт7 заявок289 просмотров

Я являюсь ИПешником. Мне нужен договор (более профессиональный, но довольно простой) чтобы заключать договора с другими бизнесами. Все условия я предоставлю. Страна - Узбекистан. 

6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров