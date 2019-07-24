Представление интересов в суде кассационной инстанции Санкт Петербурга

Добрый день!

Прошу рассмотреть возможность Вашего участия в судебном споре в Арбитражном

суде кассационной инстанции Северо-Запада Санкт Петербурга (и возможно

надзорной инстанции) с реальной оценкой гарантированного положительного

результата в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истец – ООО "Фирма СУ-100"; Ответчик – ООО "САУЕРЕССИГ".

Арбитражное дело № А44-12394/2018. Общая сумма исковых требований составляет

пока 27 180 000 рублей (до отмены решения ВС РФ по делу №А44-4664/2017).

Предмет спора - симметричные договорные штрафные санкции за неисполнение

условий договора (3% в день от суммы аванса). Предлагается рассмотреть Ваше

участие как партнера - инвестора с полным юридическим и финансовым

сопровождением. Как вариант расчета предлагается заключение договора уступки

права требования в размере 25% от реально взысканной суммы. После вступления

решения в законную силу Вы получаете исполнительный лист непосредственно на

себя.

Возможно (желательно) рассматривать сотрудничество совместно с участием в деле

№ А44-10630/2018.

С уважением, генеральный директор

ООО "Фирма СУ-100" Алексей Родионов.

P.S. Документы по запросу. Прошу исполнителя реально оценивать свой ресурс на

получение гарантированного положительного результата.