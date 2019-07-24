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Представление интересов в суде кассационной инстанции Санкт Петербурга
Добрый день!
Прошу рассмотреть возможность Вашего участия в судебном споре в Арбитражном
суде кассационной инстанции Северо-Запада Санкт Петербурга (и возможно
надзорной инстанции) с реальной оценкой гарантированного положительного
результата в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Истец – ООО "Фирма СУ-100"; Ответчик – ООО "САУЕРЕССИГ".
Арбитражное дело № А44-12394/2018. Общая сумма исковых требований составляет
пока 27 180 000 рублей (до отмены решения ВС РФ по делу №А44-4664/2017).
Предмет спора - симметричные договорные штрафные санкции за неисполнение
условий договора (3% в день от суммы аванса). Предлагается рассмотреть Ваше
участие как партнера - инвестора с полным юридическим и финансовым
сопровождением. Как вариант расчета предлагается заключение договора уступки
права требования в размере 25% от реально взысканной суммы. После вступления
решения в законную силу Вы получаете исполнительный лист непосредственно на
себя.
Возможно (желательно) рассматривать сотрудничество совместно с участием в деле
№ А44-10630/2018.
С уважением, генеральный директор
ООО "Фирма СУ-100" Алексей Родионов.
P.S. Документы по запросу. Прошу исполнителя реально оценивать свой ресурс на
получение гарантированного положительного результата.
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