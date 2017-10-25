Разработка договора NDA

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Закрыт3 заявки231 просмотр

Требуется услуга по разработке NDA для стационарных сотрудников, а такж тех, кто выполняет разовые работы, Украина.

8 лет назад
german_boy
Звягинцев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

AndrewLikh
Андрей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

AndrewLikh
Андрей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад