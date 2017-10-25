Здравствуйте! Требуется написать 3 юридически грамотных страницы: Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Договор оферты Примеры я дам, нужно что бы было грамотно, с юридической стороны. ...
Разработка договора NDA
Требуется услуга по разработке NDA для стационарных сотрудников, а такж тех, кто выполняет разовые работы, Украина.
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