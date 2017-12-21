Требуется сделать 3 стр на основе примеров

Здравствуйте!

Требуется написать 3 юридически грамотных страницы:

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Договор оферты

Примеры я дам, нужно что бы было грамотно, с юридической стороны.

Оплата по факту, на все вопросы в личке готов ответить.

Приложил пример оферты, так же готов выслушать Ваши мысли.