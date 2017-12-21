Требуется сделать 3 стр на основе примеров

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен7 заявок236 просмотров

Здравствуйте! 

Требуется написать 3 юридически грамотных страницы:

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Договор оферты

Примеры я дам, нужно что бы было грамотно, с юридической стороны.

Оплата по факту, на все вопросы в личке готов ответить.

Приложил пример оферты, так же готов выслушать Ваши мысли. 

8 лет назад
webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

UristN
33 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$50
4 дня
Все супер, я доволен
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

UristN
33 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад