Составить агентский договор

Мне нужно договор в двух частях

с артистом:

№№№

на использование его записи на интернет радиостанции и в приложении на app store

это мне надо чтобы в договоре было прописаны все его права и все мои права на использование записи в размещении записи.

это должны быть варианты где конкретно я могу сделать размещение, в пост продакшене, чтобы также он всегда указывал мой бренд в названии записи при публичной выкладке у себя на пабликах (перечислены какие именно)

№№№

на трансляции в прямом эфире на интернет радиостанции и в приложении на app store

договор оферты, я его хочу разместить на своем сайте и чтобы артист войдя своим facebook аккаунтом на страницу подтверждал мое право на использование материалов которые я транслирую в прямом эфире

суть - мне это надо чтобы у меня было на что сослаться в случае смены настроения. все в рамках РФ. Без всяких РАО и других правообладателей - это диджейские сеты, поэтому это тоже надо учесть - тоесть меня интересует чтобы риски за музыку были на музыканте-диджее (тоесть его музыка и откуда она меня не волнует - его ответственность)