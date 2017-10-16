Врач не может попасть в квартиру после рождения новорожденного. Пишет все время в книжке - не открыли, не было дома. На телефон родителей ни разу не позвонила. Говорит Вы должны организовать круглосуточный доступ, но это ...
Составить агентский договор
Мне нужно договор в двух частях
с артистом:
№№№
на использование его записи на интернет радиостанции и в приложении на app store
это мне надо чтобы в договоре было прописаны все его права и все мои права на использование записи в размещении записи.
это должны быть варианты где конкретно я могу сделать размещение, в пост продакшене, чтобы также он всегда указывал мой бренд в названии записи при публичной выкладке у себя на пабликах (перечислены какие именно)
№№№
на трансляции в прямом эфире на интернет радиостанции и в приложении на app store
договор оферты, я его хочу разместить на своем сайте и чтобы артист войдя своим facebook аккаунтом на страницу подтверждал мое право на использование материалов которые я транслирую в прямом эфире
суть - мне это надо чтобы у меня было на что сослаться в случае смены настроения. все в рамках РФ. Без всяких РАО и других правообладателей - это диджейские сеты, поэтому это тоже надо учесть - тоесть меня интересует чтобы риски за музыку были на музыканте-диджее (тоесть его музыка и откуда она меня не волнует - его ответственность)
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