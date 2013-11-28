Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + ...
Составить договор на создание сайта
Необходимо составить типовой договор на создание сайта для студии
В договоре прописать условия предоставления услуги, сроки и гарантии исполнителя
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