Создать документ оферту для интернет сервиса

Юридические услугиЗавершен5 заявок188 просмотров
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Здраствуйте нужно создать документ оферту для интернет сервиса 

6 лет назад
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
hopewhole
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
$15
7 дней
Очень качественно была проделана работа, рекомендую
Рекомендую работу с Дмитрием, все четко, в срок, понятное задание и своевременная оплата, на связи по всем вопросам.