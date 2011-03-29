Стажировка в юридической фирме

Требуется опытный сотрудник способный вести первичную документацию (Российское законодательство). Умеющий: 1. Составлять договора 2. составлять счет фактуры и акты к ним 3. КС 2 3 Резюме высылать на tevik.art(gav)gmail.com Оплата высокая, рассчитываем на длительное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ООО "Вестор-СВ" при поддержке ФондаНезависимых Консультантов и Экспертов (www.fund-experts.ru/) набирает на стажировку младших юристов в области взыскания компенсация, которые, пройдя стажировку у нас, станут опытными консультантами не только в области взыскания компенсаций, но и по любым юридическим вопросам. Фонд Независимых Консультантов и Экспертов – это крупная юридическая компания, предоставляющая консультационные и образовательные услуги, услуги в области проведения экспертиз, организации семинаров по различным проблемным вопросам современного российского права и бизнеса.
Вступив в нашу команду, Вы получите следующие возможности:
– стать частью дружной компании;
– получите опыт ведения дел в судах под руководством опытных адвокатов;
– научитесь общаться с клиентами и предоставлять им грамотные и корректные консультации;
– научитесь планировать своё время;
– научитесь ответственности и исполнительности, необходимой каждому юристу.
Став стажером Фонда Независимых Консультантов и Экспертов, вы получите необходимый и достаточный опыт в сфере юридических консультаций, а также возможность быстрого профессионального и карьерного роста.
Ваше обучение будут производить непосредственно лично адвокаты Фонда Независимых Экспертов и Консультантов.
Требования к стажерам:
Опыт работы: не обязателен.
Возможен плавающий график работы.
Возможна стажировка на полдня (4 часа в день)
Премии за профессиональные успехи – примерно 25 000 рублей в месяц.
Стабильная стипендия – 8 000 рублей в месяц.
Программа полной стажировки на три месяца:
– обучение проведению консультаций физических лиц и представителей организаций (150 часов);
– обучение процессу составления договоров (90 часов);
– посещение бесплатных семинаров Фонда Независимых Консультантов и Экспертов, посвященных защите бизнеса (90 часов).
Место прохождения: ст.м. Белорусская, Ленинградский пр-т, д.7.
Профессиональные требования: знание основ российского права, исполнительность, аккуратность, пунктуальность, умение работать в команде.
Ведущий юрисконсульт Антон Палюлин.
8-916-216-82-16 с 10 до 19.
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