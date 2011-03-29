Стажировка в юридической фирме

ООО "Вестор-СВ" при поддержке ФондаНезависимых Консультантов и Экспертов (www.fund-experts.ru/) набирает на стажировку младших юристов в области взыскания компенсация, которые, пройдя стажировку у нас, станут опытными консультантами не только в области взыскания компенсаций, но и по любым юридическим вопросам. Фонд Независимых Консультантов и Экспертов – это крупная юридическая компания, предоставляющая консультационные и образовательные услуги, услуги в области проведения экспертиз, организации семинаров по различным проблемным вопросам современного российского права и бизнеса.

Вступив в нашу команду, Вы получите следующие возможности:

– стать частью дружной компании;

– получите опыт ведения дел в судах под руководством опытных адвокатов;

– научитесь общаться с клиентами и предоставлять им грамотные и корректные консультации;

– научитесь планировать своё время;

– научитесь ответственности и исполнительности, необходимой каждому юристу.

Став стажером Фонда Независимых Консультантов и Экспертов, вы получите необходимый и достаточный опыт в сфере юридических консультаций, а также возможность быстрого профессионального и карьерного роста.

Ваше обучение будут производить непосредственно лично адвокаты Фонда Независимых Экспертов и Консультантов.

Требования к стажерам:

Опыт работы: не обязателен.

Возможен плавающий график работы.

Возможна стажировка на полдня (4 часа в день)

Премии за профессиональные успехи – примерно 25 000 рублей в месяц.

Стабильная стипендия – 8 000 рублей в месяц.

Программа полной стажировки на три месяца:

– обучение проведению консультаций физических лиц и представителей организаций (150 часов);

– обучение процессу составления договоров (90 часов);

– посещение бесплатных семинаров Фонда Независимых Консультантов и Экспертов, посвященных защите бизнеса (90 часов).

Место прохождения: ст.м. Белорусская, Ленинградский пр-т, д.7.

Профессиональные требования: знание основ российского права, исполнительность, аккуратность, пунктуальность, умение работать в команде.

Ведущий юрисконсульт Антон Палюлин.

[email protected]

8-916-216-82-16 с 10 до 19.