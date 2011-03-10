Требуется юридический консультант

Юридические услугиЗакрыт7 заявок208 просмотров
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Форуму требуются юридические консультанты, оплата - сдельная. Рассмотрю все варианты, но в рамках образованных профессионалов с опытом работы. Направления консультаций:

1. Трудовые взаимоотношения

2. Бизнес (от регистрации до ликвидации, кадры, контролирующие службы и прочее)

3. Прочее

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Соискателям: готовность предъявить сканы дипломов, трудовых книжек.

13 лет назад
studioprom
Андрей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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