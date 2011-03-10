Требуется юридический консультант

На ноябрь (и возможно, 1ю половину декабря) ищем юриста, готового в течение рабочего дня отвечать на вопросы нуждающихся в юридической консультации. Ваше местонахождение не имеет значения, для работы Вам понадобятся подключённые к компьютеру видеокамера, динамики ...