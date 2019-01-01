Юридическая консультация.

Нужна консультация юриста как родственники могут получить в Украине недополученную пенсию умершего(более года назад) жителя Донбасса в виде наследства.

Нужно досконально, пошагово объяснить все действия, какие документы нужны, куда обращаться, и вобще возможно ли это.