Python Junior Developer

Добавлена
2 года назад
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Работал волонтером в учебных лагерях по образовательной части. Планирую Python Junior Developer.

- Знания:

- Python (3 года), PHP, Linux, БД(Mysql, SQL)

- Знаю верстку сайтов на HTML, CSS, JS, bootstrap 4

- создавал сайты на python (Flask, SQL, PHP)

- Недавно начал заниматься Data Science, ML:

pandas, sklearn, numpy

- имею навыки работы с Git

- Английский уровня B2

GitHub репозиторий: https://github.com/shugaibov-valy