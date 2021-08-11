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Работал волонтером в учебных лагерях по образовательной части. Планирую Python Junior Developer.
- Знания:
- Python (3 года), PHP, Linux, БД(Mysql, SQL)
- Знаю верстку сайтов на HTML, CSS, JS, bootstrap 4
- создавал сайты на python (Flask, SQL, PHP)
- Недавно начал заниматься Data Science, ML:
pandas, sklearn, numpy
- имею навыки работы с Git
- Английский уровня B2
GitHub репозиторий: https://github.com/shugaibov-valy