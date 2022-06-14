AVnixRU

Виктор AVnixRU

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная помощь в работе с VPS/VDS и Dedicated серверами!

Удаленный системный администратор Linux

В сплоченной команде из 3-х администраторов 24x7

Разовые работы и ежемесячное сотрудничество.

Поддержка проектов любой сложности и нагруженности.

Работаю с Linux / Unix: CentOS, Fedora, RedHat, Debian, Ubuntu, FreeBSD. 

Имею опыт установки / настройки / оптимизации: 

  • - систем виртуализации (KVM, Xen, OpenVZ);
  • - общесистемного комплекса ПО (LAMP, LEMP, LNAMP);
  • - хостинг-панелей (VMmanager, Proxmox, Virtuozzo, 

    ISPmanager, DirectAdmin, cPanel, Plesk, 

    BrainyCP, VestaCP, ISPConfig, TCAdmin, GameCP);

  • - биллинг-систем (WHMCS, BILLmanager);
  • - веб-серверов (Apache, Lighttpd, Nginx);
  • - баз данных (MySQL, MariaDB, PostgreSQL);
  • - PHP и его дополнительных модулей;
  • - почтовых служб (Exim, Postfix, Dovecot);
  • - FTP служб (VSFTPD, ProFTPD);
  • - DNS служб (BIND, PowerDNS);
  • - систем мониторинга (Cacti, Zabbix, Nagios, Munin).

И не только, нахожу решения под любые нетривиальные задачи.