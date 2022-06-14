Профессиональная помощь в работе с VPS/VDS и Dedicated серверами!
Удаленный системный администратор Linux.
В сплоченной команде из 3-х администраторов 24x7.
Разовые работы и ежемесячное сотрудничество.
Поддержка проектов любой сложности и нагруженности.
Работаю с Linux / Unix: CentOS, Fedora, RedHat, Debian, Ubuntu, FreeBSD.
Имею опыт установки / настройки / оптимизации:
- - систем виртуализации (KVM, Xen, OpenVZ);
- - общесистемного комплекса ПО (LAMP, LEMP, LNAMP);
- - хостинг-панелей (VMmanager, Proxmox, Virtuozzo,
ISPmanager, DirectAdmin, cPanel, Plesk,
BrainyCP, VestaCP, ISPConfig, TCAdmin, GameCP);
- - биллинг-систем (WHMCS, BILLmanager);
- - веб-серверов (Apache, Lighttpd, Nginx);
- - баз данных (MySQL, MariaDB, PostgreSQL);
- - PHP и его дополнительных модулей;
- - почтовых служб (Exim, Postfix, Dovecot);
- - FTP служб (VSFTPD, ProFTPD);
- - DNS служб (BIND, PowerDNS);
- - систем мониторинга (Cacti, Zabbix, Nagios, Munin).
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