Профессиональная помощь в работе с VPS/VDS и Dedicated серверами!

Удаленный системный администратор Linux.

В сплоченной команде из 3-х администраторов 24x7.

Разовые работы и ежемесячное сотрудничество.

Поддержка проектов любой сложности и нагруженности.

Работаю с Linux / Unix: CentOS, Fedora, RedHat, Debian, Ubuntu, FreeBSD.

Имею опыт установки / настройки / оптимизации: