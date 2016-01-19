Adsservice

Иван Стеценко Adsservice

 
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вёрстка сайта

    Верстка включает 3 версии сайта: для ПК,планшет и мобильную. Версия для ПК - подстраивается под размер экрана в пределах от FullHD до HD без полей и выхода за границы экрана. Планшетная версия повторяет версию для ПК Мобильная версия ...

    WordPressВерстка сайтаAndroidiOSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Анализ сайта

    $20

    Необходимо сделать анализ сайта на предмет ошибок (с последующим устранением) для продвижение сайта в Google, yandex.  Сайт рабочий но утратил позиции adsservice.com.ua

    Тестирование сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка сайта
Отличный заказчик. Рекомендую.
Руслан, в этой области отличный специалист!!! Рекомендую
Ответный отзыв