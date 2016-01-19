Необходимо написать статьи для нового сайта на тему "Авто услуги,ремонт авто, услуги порошковой покраски, покраска дисков) Необходимо около 15-17 статей.100% уникальность по Етхт
Копирайтинг17 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо написать статьи для нового сайта на тему "Авто услуги,ремонт авто, услуги порошковой покраски, покраска дисков) Необходимо около 15-17 статей.100% уникальность по Етхт
Верстка включает 3 версии сайта: для ПК,планшет и мобильную. Версия для ПК - подстраивается под размер экрана в пределах от FullHD до HD без полей и выхода за границы экрана. Планшетная версия повторяет версию для ПК Мобильная версия ...
Необходимо сделать анализ сайта на предмет ошибок (с последующим устранением) для продвижение сайта в Google, yandex. Сайт рабочий но утратил позиции adsservice.com.ua