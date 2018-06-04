Advertilla

Александр Advertilla

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Брендирование форума на XenForo
CSSXenForo
Все сделано, все оплачено. Спасибо Александру за грамотную постановку задачи, мгновенную оплату и, главное - приятное общение. Обращайтесь, я и мои ребята - в вашем распоряжении.))
Очень приятный и ответственный исполнитель, сделали всё, как я просил и очень быстро! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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