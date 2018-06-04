Advertilla

Исходные данные: работающий на v2.1.12 (лицензия) форум на движке XenForo + отрисованный под заказ дизайн с доступом разработчика в zeplin.io Требуется: Обновление форума на последнюю версию (лицензия)Вёрстка и натяжка дизайна с учетом ...
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Проблема: Форум создает высокую нагрузку на ПК Ищу человека, который поможет решить проблему за деньги. Сам разбираюсь очень поверхностно. Суть проблемы: Форум fb-killa.pro - пользователи жалуются, что сильно нагружает ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужен скрипт ротации баннеров с разным приоритетом, желательно на JavaScript Задача выглядит следующим образом: Есть 100% показов баннерного места на сайте Допустим, на одном баннерном месте висит 4 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Здравствуйте, требуется сделать брендирование форума на XenForo 2.0 Подробно: есть картинка, которая будет служить новым фоном для форума. При нажатии на неё должно уводить на спонсорский сайт. Пример брендирования ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Если кратко, то нужен 1 в 1 аналог пикабу со всеми его функциональными возможностями. Изменятся лишь тематика и дизайн. Чуть больше информации: Для тематического проекта требуется создать сайт желательно ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт7 лет назад