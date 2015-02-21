Alekseev1409

Выполняю работы:
- интернет-магазины под ключ
- верстка и натяжка дизайна из psd
- разработка модулей и шаблонов
- перенос интернет-магазинов с любых cms на opencart
- парсинг и ручное наполнение
- оптимизация и ускорение
- абонентское обслуживание и поддержка
- интеграция сторонних сервисов и работа с API
- доработки
- дизайн сайтов
- продвижение
Облако навыков:
php, mysql, html, css, javascript, ajax, json, xml, jQuery, photoshop, opencart, ocstore, Symfony, twig
Можете связаться со мной: [email protected]
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