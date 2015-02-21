Alekseev1409

Антон Alekseev1409

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Выполняю работы:

- интернет-магазины под ключ

- верстка и натяжка дизайна из psd

- разработка модулей и шаблонов

- перенос интернет-магазинов с любых cms на opencart

- парсинг и ручное наполнение

- оптимизация и ускорение

- абонентское обслуживание и поддержка

- интеграция сторонних сервисов и работа с API

- доработки

- дизайн сайтов

- продвижение

Облако навыков:

php, mysql, html, css, javascript, ajax, json, xml, jQuery, photoshop, opencart, ocstore, Symfony, twig

 Можете связаться со мной: [email protected]