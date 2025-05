Ananymous23

О себе

Hello! I'm a beginner front-end developer and I want to become a super professional developer and I'm ready to work for experience, I promise to learn and develop in my spare time, I will perform tasks for the sake of achieving my dream, I'm interested in money in the last turn, but for free I will not Work because I appreciate myself, I'm ready to pass an internship to join the team and improve my skills, I'm ready to learn and improve constantly and most importantly, I like doing it. I am ready to pass the interview, if you do not believe in my strength, I am ready to pass the probationary period, my main goal is to get a job and become a good front-end developer, nothing to change my goal.

My Skills:

Html5 / Css3 / Javascript / Jquery / Responsive Design / Bootstrap / Psd to html / Bootstrap / Gulp / Sass / Photoshop/ Java Se / Android Sdk / PHP / MYSQL / C # / Web Design / MVC / XML / JDBC / OOP / JDBC / FTP / Npm Package

System: Linux / Windows

Version Control System: Github

Github: https://github.com/pervizsalmanov





Здравствуйте! Я начинающий фронт-энд разработчик, и я хочу стать супер-профессиональным разработчиком, и я готов работать ради опыта, обещаю учиться и развиваться в свободное время, я буду выполнять задачи ради достижения своей мечты , Я заинтересован в деньгах в последнюю очередь, но бесплатно я не буду работать, потому что я ценю себя, я готов пройти стажировку, чтобы присоединиться к команде и улучшить свои навыки, я готов учиться и постоянно совершенствоваться И самое главное, мне нравится это делать. Я готов пройти собеседование, если вы не верите в мои силы, я готов пройти испытательный срок, моя главная цель - найти работу и стать хорошим разработчиком переднего плана, ничто не изменит моей цели.

Мои навыки:

Html5 / Css3 / Javascript / Jquery / Респонсивная вёрстка / Bootstrap / Psd на html / Bootstrap / Gulp / Sass / Photoshop /Java Se / Sequence / Sdk / PHP / MYSQL / C # / Веб-дизайн / MVC / XML / JDBC / OOP / JDBC / FTP / Npm пакеты

Система: Linux / Windows

Система управления версиями: Github

Github: https://github.com/pervizsalmanov