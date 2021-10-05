AndreyYermak

Необходимо внести несколько правок для rest api на ларавел 5, рнр8.0
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо интегрировать админку на вуе с rest api.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Внести правки на сайт на шаблоне.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Есть фронт на vue, авторизация. Необходимо проверить работоспособность согласно логики + добавить работу без рекапчи (сейчас только с рекапчей работает).Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Натянуть верстку на vue и интегрировать ее с бекендомЗакрыт2 года назад
Необходимо на базе шаблона Vue собрать фронденд админки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Перенести сайт на битрикс24 с сервера на серверВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо внести ряд правок на проект на vueВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо форум на Phpbb привести к нужному макету (верстку можем предоставить). а так же приязать к авторизации на jwt.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Опираясь на макеты и ТЗ сделать рест апи на yii2Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Доделать страницы из Vue шаблонаЗакрыт2 года назад
Необходимо ориентируясь на сайты примеры, шаблон и макеты с основного сайта разработать структуру для админ панели.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт2 года назад
Надо сверстать на vue и подключить рест апи.Закрыт2 года назад
Настроить бизнес процессы в 1с битрикс24 (коробка), а именно рассылка клиентам в день рождения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад