Annie_Kosh

Анна Annie_Kosh

 
27 летРоссия/Комсомольск-на-Амуре
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
2D художник - иллюстратор - /интерфейсы/персонажи/concept art/графика/архитектура

Меня зовут Анна, я 2D художник с опытом работы в GameDev 2 года

Так же, студент КнАГТУ, Дизайн архитектурной среды 

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Навыки:

  • создание индивидуального стиля, художественное образование, полное понимание цвета, конструкции и объема, создание интерфейсов от элементов до эффектов, персонажей и всех объектов к ним, карты, локации, окружение,текстуры а так же текстурирование 3D моделей,  наполнение, стаффаж/антураж, иконки, логотипы, иллюстрации, дизайн-проект сайта.
  • создание 3D моделей дизайн-проектов интерьера, развертки стен, планы, благоустройство участков, озеленение, дизайн фасадов, подбор цветов и композиций.
Пакеты: Adobe Illustrator/ Adobe Photoshop/ 3dsMax /ArchiCAD

В изучении: Zbrush/ Adobe After Effects

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Больше работ:

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Контакты:

e-mail:  [email protected] 

telegram: https://t.me/anniekosh 

skype:Anna_Valeria

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!!!Жду ваших предложений!!!!

IllustratorArchiCADPhotoshopAfter Effects3D-модель
Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$1/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
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