Меня зовут Анна, я 2D художник с опытом работы в GameDev 2 года
Так же, студент КнАГТУ, Дизайн архитектурной среды
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Навыки:
- создание индивидуального стиля, художественное образование, полное понимание цвета, конструкции и объема, создание интерфейсов от элементов до эффектов, персонажей и всех объектов к ним, карты, локации, окружение,текстуры а так же текстурирование 3D моделей, наполнение, стаффаж/антураж, иконки, логотипы, иллюстрации, дизайн-проект сайта.
- создание 3D моделей дизайн-проектов интерьера, развертки стен, планы, благоустройство участков, озеленение, дизайн фасадов, подбор цветов и композиций.
В изучении: Zbrush/ Adobe After Effects
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Больше работ:
Контакты:
e-mail: [email protected]
telegram: https://t.me/anniekosh
skype:Anna_Valeria
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!!!Жду ваших предложений!!!!
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