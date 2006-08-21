Проект для тех кто уже убедился в моей благонадежности как заказчика, т.к. оплата ПОСТФАКТУМ, если есть сомнения можно заключить договор. Необходимо завершить работу по сайту для автосалона (нарисовать флеш-анимацию, сделать кое-какие правки в PHP коде компонентов ...