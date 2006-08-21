BarBoss

Р.Х. Гимадиев BarBoss

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Завершить работы по сайту

    $250

    Проект для тех кто уже убедился в моей благонадежности как заказчика, т.к. оплата ПОСТФАКТУМ, если есть сомнения можно заключить договор. Необходимо завершить работу по сайту для автосалона (нарисовать флеш-анимацию, сделать кое-какие правки в PHP коде компонентов ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложный PHP скрипт. Срочно.

    $10

    Необходимо сделать скрипт, вызываемый из другого скрипта и отправляющий http запрос по указанному адресу, что то вроде: http://211.120.120.120:8153/?param1=9031927777¶m2=7568598653 Полученный репсон вернуть вызвашему скрипту. Понятно что не сложно. Но надо очень срочно (до 14.00msk)

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash ролик для сайта

    $130

    Несложный ролик для сайта системы защиты от подделок. Работаем только с юр. лицами РФ безналичным перечислением с полным комплектом документов (договор+сч.фактура+акт выполненных работ)

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн + верстка шаблона сайта автосалона

    $150

    Необходимо подготовить шаблон в полном цикле - дизайн+ верстка, включая графические элементы. Собственных фотографий нет, только логотипы в векторном формате. Основная марка реализуемых салоном автомобилей -ВАЗ. Области в шаблоне желательно оптимизировать под CMS Joomla

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Внедрить форму в страничку сайта на Joomla

    $25

    См. сайт: www.kontrafact.ru Справа в верхней части есть макет формы проверки подлинности продукта(в настоящий момент на ней отсутствуют поля ввода и кнопка отправки данных полей из-за ограничений тэгов в новостях Joomlы) Надо чтобы работало так-же как здесь: http://kontrafact.ru/component/option,com_wrapper/Itemid,8/ Скрипты ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Немного подправить шаблон Joomla

    $10

    Шапку в шаблоне сайта www.kontrafact.ru адаптировать под "резиновый дизайн". Остальная часть шаблона уже адаптирована. Требуемое изменение в шапке (области отмечены соответственно как обл1, обл2 и обл.3): www.kontrafact.ru/promo/mockup3.jpg Размеры областей 1 и 3 жестко фиксированы, обл. 2 - ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Замена шапки, либо редизайн сайта

    $50

    По минимуму хотелось бы поменять шапку (верхний рисунок), хотя при приемлимых ценах (до 60$) возможен вариант полного редизайна шаблона (под Jomml'y). Адрес сайта www.kontrafact.ru Требуемый (достаточно строгий, без мультяшности) дизайн, думаю, ясен из назначения сайта.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Функция на VB для отправки на сервер POST запроса

    $50

    Описание: процедура отправляет на сервер POST запрос и получает в ответ HTML страничку, которую сохраняет в переменную. Важно: 1) должно работать через прокси-сервер. 2) Процедура встраивается в готовый код на VB6, и соответственно, должна работать на нем. 3) ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • SMS PDU coder/decoder на VB

    $15

    Необходима действующая функция на VB переводящая текст в PDU океты и обратно (для отправки SMS сообщений). Необходимы исходники в виде: Private Function PduToString (s As String) As String ...... ...... End Function И, соответственно Private Function StringToPdu (s As String) ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер

    $20

    Необходим баннер для системы Оригинал (www.kontrafact.ru) для размещения на сайтах ассоциаций производителей с Вашей идей и реализацией. Технология gif, flash. Бюджет 20$.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
deazzz
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Немного подправить шаблон Joomla
Всё отлично! Хороший и понимающий человек. Рекомендую!
zulin
Иван 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
Замена шапки, либо редизайн сайта
Равил - отличный заказчик! Толковый подход к задаче, четкие ответы. Комфортно работать.
Очень приятно работать с Иваном , оперативно все сделал, причем с отличным качеством несмотря на отсутствие подробного ТЗ с моей стороны. Рекомендую.
Ответный отзыв
abys
63 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Функция на VB для отправки на сервер POST запроса
Очень приятно было работать с Равилем. Несмотря на определенные сложности с оплатой, которые создала третья сторона, заказчик приложил максимум усилий и таки добился оплаты работы в полном объеме.