Проект для тех кто уже убедился в моей благонадежности как заказчика, т.к. оплата ПОСТФАКТУМ, если есть сомнения можно заключить договор. Необходимо завершить работу по сайту для автосалона (нарисовать флеш-анимацию, сделать кое-какие правки в PHP коде компонентов ...
- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо сделать скрипт, вызываемый из другого скрипта и отправляющий http запрос по указанному адресу, что то вроде: http://211.120.120.120:8153/?param1=9031927777¶m2=7568598653 Полученный репсон вернуть вызвашему скрипту. Понятно что не сложно. Но надо очень срочно (до 14.00msk)Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $130
Несложный ролик для сайта системы защиты от подделок. Работаем только с юр. лицами РФ безналичным перечислением с полным комплектом документов (договор+сч.фактура+акт выполненных работ)Анимация6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Необходимо подготовить шаблон в полном цикле - дизайн+ верстка, включая графические элементы. Собственных фотографий нет, только логотипы в векторном формате. Основная марка реализуемых салоном автомобилей -ВАЗ. Области в шаблоне желательно оптимизировать под CMS JoomlaДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $25
См. сайт: www.kontrafact.ru Справа в верхней части есть макет формы проверки подлинности продукта(в настоящий момент на ней отсутствуют поля ввода и кнопка отправки данных полей из-за ограничений тэгов в новостях Joomlы) Надо чтобы работало так-же как здесь: http://kontrafact.ru/component/option,com_wrapper/Itemid,8/ Скрипты ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Шапку в шаблоне сайта www.kontrafact.ru адаптировать под "резиновый дизайн". Остальная часть шаблона уже адаптирована. Требуемое изменение в шапке (области отмечены соответственно как обл1, обл2 и обл.3): www.kontrafact.ru/promo/mockup3.jpg Размеры областей 1 и 3 жестко фиксированы, обл. 2 - ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
По минимуму хотелось бы поменять шапку (верхний рисунок), хотя при приемлимых ценах (до 60$) возможен вариант полного редизайна шаблона (под Jomml'y). Адрес сайта www.kontrafact.ru Требуемый (достаточно строгий, без мультяшности) дизайн, думаю, ясен из назначения сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Описание: процедура отправляет на сервер POST запрос и получает в ответ HTML страничку, которую сохраняет в переменную. Важно: 1) должно работать через прокси-сервер. 2) Процедура встраивается в готовый код на VB6, и соответственно, должна работать на нем. 3) ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $15
Необходима действующая функция на VB переводящая текст в PDU океты и обратно (для отправки SMS сообщений). Необходимы исходники в виде: Private Function PduToString (s As String) As String ...... ...... End Function И, соответственно Private Function StringToPdu (s As String) ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Необходим баннер для системы Оригинал (www.kontrafact.ru) для размещения на сайтах ассоциаций производителей с Вашей идей и реализацией. Технология gif, flash. Бюджет 20$.Баннеры1 исполнительЗавершен18 лет назад