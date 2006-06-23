Делаем уже с декабря 4 сайта и главная проблема как оказалось найти не толкового прогера, а адекватного контентщика. 4 исчезли немного изучив работу, еще 4 сгинули после первого дня работы, изрядно напортачив, 2 наделали ошибок на ровном месте так что пришлось все удалять и делать заново.... Честно говоря уже отчаялись найти кого-либо вменяемого....Но вот все же иногда везет.... Конечно не могу сказать, что человек все сделал идеально с первого раза, нет, мелкие ошибки были, но как говорится - не ошибается тот , кто не работает! Большой плюс еще в следующем - контент с нашей стороны был не идеален, и благодаря тому, что человек не забивал тупо (как делает большинство), а каждый раз при виде какой-либо неточности (даже орфографической, информировал нас ) мы избежали дополнительной вычитки контента... В общем, не первый день работаю с лансерами, а реально вменяемых могу по пальцам посчитай! Так что работаем и будем работать дальше. Молодец Андрей!