Cebolla

Гость Cebolla

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Добавление таблиц через CMS

    $20

    Есть прайс-листы (таблицы-хтмл) для публикации на сайте. Нужно отредактировать цены в вебредакторе, скопировать таблицу в визредактор админки, отформатировать + установить якоря, прописать путь к картинкам и залить их на фтп. Работа постоянно-временная. Писать в личку (если есть ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн-проекты мебели

    Создание проектов с расстановкой мебели в AUTOCAD, ARCHICAD, B-CAD. Опыт работы желателен. Наличие свободного времени. Проекты нужны черно-белые. Работа не разовая. P.S. Специалисты по 3D, а так же любители браться за любую работу - НЕ ИНТЕРЕСУЮТ!!!

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта на OSCommerce

    Есть маг на базе русской версии ОСК. По большой части весь функционал настроен, но есть необходимость в реализации некоторых нестандартных решений. Пишите в личку, если вы в теме и располагаете свободным временем.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контент-менеджер

    $50

    Нужно залить новый контент на сайт и заменить частично существующий. Только с опытом. Писать в личку. Если вы заняты на понедельник-вторник - писать не надо.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайн-проектов мебели

    Требуется дизайнер имеющий возможность работать удаленно, можно вечерами. Только с опытом работы по расстановке офисной мебели, желательно работавший или работающий в мебельной компании. Просьба сразу указывать с какими сериями мебели работали и какими производителями. Без опыта ...

    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен спец по Автокаду

    есть готовый проект помещения в масштабе, с расставленной мебелью. формат файла .dwg Нужно: незначительно изменить расстановку в проекте, прописать правильные размеры столов, тумб.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надо сделать контент магазина на базе OSC движка

    $30

    Необходимо вручную скопировать текст и фото с сайта производителя в магазин. Примерно 180-200 товаров. Только для лансеров с опытом! Начинающих готовых работать за 5 баксов для портфолио - просьба не писать! На всю работу есть 2-3 дня.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • ХТМЛ-таблицы

    Необходимо сверстать порядка 10-15 хтмл таблиц с ценами. Сейчас прайсы в экселе, разбиты на несколько столбцов: рисунок (графические изображение товара) наименование артикул размеры цена Структура у всех прайсов разная. Работа срочная 2-3 дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно! Контент каталога

    Необходимо через админку наполнить сайт-каталог. Весь контент разложен по папкам и жестко структурирован. Всю нюансы прописаны в инструкции. Контент в архиве качается на фтп. Далее скачивается и уже по инструкции вносится. Срок на работу 2-3 дня. Только для лансеров ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходимо подправить 3 темплейта

    Требуется верстальщик с опытом работы с OScommerce. Необходимо подправить 3 темплейта монстров. Есть небольшое количество глюков из-за некачественной работы установщика. Кроме того немного изменить стили. Работа срочная! Оплата Wmz Только с опытом работы, портфолио обязательно!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Срочно! Доделать 2 магазина на ОСК

    Работа разовая. В дальнейшем возможно понадобится услуги админстратора (контроль за нормальной работой шопов + небольшие изменения и дополнения в контенте). Сейчас нужно в кратчайшие сроки наполнить 2 магазина. Товара около 500 единиц. Вносится в один шоп и далее ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сделать контент 1000 страниц

    Требуется контентщик с опытом работы! Нужно сделать контент 1000 страниц. Цена работы оговоривается отдельно. Требуется полная занятость на проекте. В личку не писать. Все подробности 169-790-895.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется КОНТЕНТЩИК!

    Только с опытом работы в OSCommerce и csv файлами. Нужно срочно сделать контент интернет-магазина с дальнейшим переносом БД на другой сайт. Работа разовая, но с дальнейшей возможностью удаленно работать администратором.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен баннерщик!

    Баннеры обычные, статичные, без какой-либо аннимации. Картинка с предметом или человеком, с заменой фона и добавлением текста. Примеры вышлем. Заказы постоянные. 10-15 в месяц.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
otvet
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на OSCommerce
Все вовремя, как и договаривались
Рекомендую! Очень четкая работа! Работал с 6 прогерами по доработкам данной админки, но по уровню Гоша сделал лучше всех и без лишних разговоров - сказано=сделано. При этом если и были небольшие мелкие отклонения от ТЗ - подправил без проблем и без доплат. Эх..если бы все так работали:)
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Pyatka-ubiyca
Андрей 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
Срочно! Контент каталога
все отлично . все понравилось. 10 баллов !
Делаем уже с декабря 4 сайта и главная проблема как оказалось найти не толкового прогера, а адекватного контентщика. 4 исчезли немного изучив работу, еще 4 сгинули после первого дня работы, изрядно напортачив, 2 наделали ошибок на ровном месте так что пришлось все удалять и делать заново.... Честно говоря уже отчаялись найти кого-либо вменяемого....Но вот все же иногда везет.... Конечно не могу сказать, что человек все сделал идеально с первого раза, нет, мелкие ошибки были, но как говорится - не ошибается тот , кто не работает! Большой плюс еще в следующем - контент с нашей стороны был не идеален, и благодаря тому, что человек не забивал тупо (как делает большинство), а каждый раз при виде какой-либо неточности (даже орфографической, информировал нас ) мы избежали дополнительной вычитки контента... В общем, не первый день работаю с лансерами, а реально вменяемых могу по пальцам посчитай! Так что работаем и будем работать дальше. Молодец Андрей!
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