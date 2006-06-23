Есть прайс-листы (таблицы-хтмл) для публикации на сайте. Нужно отредактировать цены в вебредакторе, скопировать таблицу в визредактор админки, отформатировать + установить якоря, прописать путь к картинкам и залить их на фтп. Работа постоянно-временная. Писать в личку (если есть ...
- $20HTML-верстка9 заявокЗакрыт17 лет назад
Создание проектов с расстановкой мебели в AUTOCAD, ARCHICAD, B-CAD. Опыт работы желателен. Наличие свободного времени. Проекты нужны черно-белые. Работа не разовая. P.S. Специалисты по 3D, а так же любители браться за любую работу - НЕ ИНТЕРЕСУЮТ!!!Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть маг на базе русской версии ОСК. По большой части весь функционал настроен, но есть необходимость в реализации некоторых нестандартных решений. Пишите в личку, если вы в теме и располагаете свободным временем.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Нужно залить новый контент на сайт и заменить частично существующий. Только с опытом. Писать в личку. Если вы заняты на понедельник-вторник - писать не надо.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно доработать сайт. Подробности по почте. Только с опытом. Писать в личку.Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер имеющий возможность работать удаленно, можно вечерами. Только с опытом работы по расстановке офисной мебели, желательно работавший или работающий в мебельной компании. Просьба сразу указывать с какими сериями мебели работали и какими производителями. Без опыта ...Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт17 лет назад
есть готовый проект помещения в масштабе, с расставленной мебелью. формат файла .dwg Нужно: незначительно изменить расстановку в проекте, прописать правильные размеры столов, тумб.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $30
Необходимо вручную скопировать текст и фото с сайта производителя в магазин. Примерно 180-200 товаров. Только для лансеров с опытом! Начинающих готовых работать за 5 баксов для портфолио - просьба не писать! На всю работу есть 2-3 дня.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо сверстать порядка 10-15 хтмл таблиц с ценами. Сейчас прайсы в экселе, разбиты на несколько столбцов: рисунок (графические изображение товара) наименование артикул размеры цена Структура у всех прайсов разная. Работа срочная 2-3 дня.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо через админку наполнить сайт-каталог. Весь контент разложен по папкам и жестко структурирован. Всю нюансы прописаны в инструкции. Контент в архиве качается на фтп. Далее скачивается и уже по инструкции вносится. Срок на работу 2-3 дня. Только для лансеров ...Наполнение сайтов9 заявокЗавершен17 лет назад
Требуется верстальщик с опытом работы с OScommerce. Необходимо подправить 3 темплейта монстров. Есть небольшое количество глюков из-за некачественной работы установщика. Кроме того немного изменить стили. Работа срочная! Оплата Wmz Только с опытом работы, портфолио обязательно!HTML-верстка4 заявкиЗакрыт18 лет назад
необходимо разработать интерактивную карту, устанавливается на главную страницу сайта. Подробности вышлю. Наличие портфолио обязательно! Писать можно в личку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Работа разовая. В дальнейшем возможно понадобится услуги админстратора (контроль за нормальной работой шопов + небольшие изменения и дополнения в контенте). Сейчас нужно в кратчайшие сроки наполнить 2 магазина. Товара около 500 единиц. Вносится в один шоп и далее ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется контентщик с опытом работы! Нужно сделать контент 1000 страниц. Цена работы оговоривается отдельно. Требуется полная занятость на проекте. В личку не писать. Все подробности 169-790-895.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт18 лет назад
Только с опытом работы в OSCommerce и csv файлами. Нужно срочно сделать контент интернет-магазина с дальнейшим переносом БД на другой сайт. Работа разовая, но с дальнейшей возможностью удаленно работать администратором.Базы данных3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Баннеры обычные, статичные, без какой-либо аннимации. Картинка с предметом или человеком, с заменой фона и добавлением текста. Примеры вышлем. Заказы постоянные. 10-15 в месяц.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт18 лет назад
Может и несколько. Потребуется небольшая локализация.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт18 лет назад