Chelcom

И. Иванов Chelcom

 
48 летРоссия/Челябинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Требуется скрипт приема, обработки, пересылки фото

    $100

    Требуется скрипт приема, обработки, пересылки фото. Следующим образом: Юзер указывает сколько и каких фото нужно напечатать, выбирает фирму, которую хочет использовать для печати фото, получает счет на вебмани, оплачивает его, получает ссылку для закачки фото, по ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Одеть шаблон (psd) на osCommerce, объединить базу

    $100

    Одеть готовый шаблон (psd) на osCommerce Vam edition, объединить базу данных клиентов: разбить базы на две: одну оставить ту, которая есть с данными каждого магазина, отделить от нее клиентскую, и сделать общей для любого ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить функцию мультишопа в osCommerce

    $50

    Добавить функцию мультишопа в osCommerce добавить отсылку на разные майлы по разным товарам, и так же доставка отдельно по участникам... тоесть товар А майл1 товар Б майл1 товар В майл2 товар Г майл5 при заказе товара А и Б будет одна ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать общее лицо магазинов osCommerce

    $50

    Написать общее лицо магазинов osCommerce. Лицо той же формы, что и установленные магазины, тоесть он же и шаблон. Что нужно в нем: сортировка/выбор нужного магазина в виде выпадающего списка городов, улиц и т.п., инфо о выбранном ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется софт упрощенного сетевого GSM моста.

    $150

    Что нужно: написать софт, который будет создавать следующий скомпилированный файл, который помогает сделать следующее: после инсталляции на компьютер пользователю позволяет следующее: соединив мобильный телефон со звуковой картой компьютера при входящем вызове получаем следующее: автоподнятие набор городского номера модемом компьютера, набор ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Таблица данных с смс рассылкой

    требуется изготовить администраторскую часть, которая находится у админа на компьютере, клиентскую часть, которая находится на сайте. количество клиентов неограничено, количество администраторов более 1000. администратор постоянно обновляет данные (вручную), клиент может редактировать варианты подписки на обновления данных ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форма обратной связи

    Требуется написать следующее: примерно: форма обратной связи, поле кому работает следующим образом: поля 2, одно с редактируемой из админки адресной книгой, до 10 полей и неограниченное количество записей, выбор происходит как папки винды, остановить выбор ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется доработать oscommerce

    Требуется доработать oscommerce добавить емайл на каждый товар, тоесть при заказе одного из товаров заказ должен уходить на определенный для него майл, т.е фактически добавить функции мультишопа. Мой номер ICQ 284176442

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад