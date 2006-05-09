Добавить функцию мультишопа в osCommerce добавить отсылку на разные майлы по разным товарам, и так же доставка отдельно по участникам... тоесть товар А майл1 товар Б майл1 товар В майл2 товар Г майл5 при заказе товара А и Б будет одна ...