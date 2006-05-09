Требуется написать простого sip или iax voip web клиента на java или flash для соединения клиента из веб браузера с физическим телефоном nt[gjllth;rb используя мой сервер asterisk
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется скрипт приема, обработки, пересылки фото. Следующим образом: Юзер указывает сколько и каких фото нужно напечатать, выбирает фирму, которую хочет использовать для печати фото, получает счет на вебмани, оплачивает его, получает ссылку для закачки фото, по ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Одеть готовый шаблон (psd) на osCommerce Vam edition, объединить базу данных клиентов: разбить базы на две: одну оставить ту, которая есть с данными каждого магазина, отделить от нее клиентскую, и сделать общей для любого ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Скрипт школьного расписания, с оффлайн клиентом и отсылкой расписания по смс и оценок учащимся... без дизайна...Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Визитки на сайте. Рейтинг , текстовое описание, подключить готовый скрипт, оффлайн регистрация и редактирование.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Добавить функцию мультишопа в osCommerce добавить отсылку на разные майлы по разным товарам, и так же доставка отдельно по участникам... тоесть товар А майл1 товар Б майл1 товар В майл2 товар Г майл5 при заказе товара А и Б будет одна ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Написать общее лицо магазинов osCommerce. Лицо той же формы, что и установленные магазины, тоесть он же и шаблон. Что нужно в нем: сортировка/выбор нужного магазина в виде выпадающего списка городов, улиц и т.п., инфо о выбранном ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $150
Что нужно: написать софт, который будет создавать следующий скомпилированный файл, который помогает сделать следующее: после инсталляции на компьютер пользователю позволяет следующее: соединив мобильный телефон со звуковой картой компьютера при входящем вызове получаем следующее: автоподнятие набор городского номера модемом компьютера, набор ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
требуется изготовить администраторскую часть, которая находится у админа на компьютере, клиентскую часть, которая находится на сайте. количество клиентов неограничено, количество администраторов более 1000. администратор постоянно обновляет данные (вручную), клиент может редактировать варианты подписки на обновления данных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется написать следующее: примерно: форма обратной связи, поле кому работает следующим образом: поля 2, одно с редактируемой из админки адресной книгой, до 10 полей и неограниченное количество записей, выбор происходит как папки винды, остановить выбор ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется доработать oscommerce добавить емайл на каждый товар, тоесть при заказе одного из товаров заказ должен уходить на определенный для него майл, т.е фактически добавить функции мультишопа. Мой номер ICQ 284176442Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад