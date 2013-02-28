Chernikov_

Виктор Chernikov_

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Ищу добросовестных исполнителей

Сфера деятельности маркетинг и инженерные коммуникации.

  • Нарисовать лендинг пейдж

    $100

    Требуется нарисовать лендинг пейдж – одностраничный сайт по разработанной схеме. Основные требования: 1) Работа только по СБР 2) Примеры работ 3) Нужно чтобы вся страница ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта по дизайну

    $100

    Добрый день, требуется написать программный код для сайта, посвященному мебели. Всего 3 типа страниц. Очень простой дизайн. Техническое задание прилагается. Срок до 9 марта включительно! Имеются исходники фотошоп, со всеми картинками. Желательно сделать элементарные элементы ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения для iPhone и Android!

    Добрый день! Требуется разработать приложение для iPhone, а также для телефонов на платформе Android. Стоимость работы 5000 руб. Работать готов по договору. В случае точного выполнения поставленных сроков и тестирования приложения, готов рассмотреть вариант оформления ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна для приложения в стиле iPhone

    Добрый день! Требуется разработать дизайн для приложения в стиле iPhone. Стоимость работы 2000 руб. Работать готов по договору. В случае точного выполнения поставленных сроков, готов обеспечивать постоянными заказами. СТРОГО! Повторюсь, что важны сроки и качество ...

    Дизайн мобильных приложений1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад