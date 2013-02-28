Chernikov_

Требуется нарисовать лендинг пейдж – одностраничный сайт по разработанной схеме. Основные требования: 1) Работа только по СБР 2) Примеры работ 3) Нужно чтобы вся страница ...
- $100Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день, требуется написать программный код для сайта, посвященному мебели. Всего 3 типа страниц. Очень простой дизайн. Техническое задание прилагается. Срок до 9 марта включительно! Имеются исходники фотошоп, со всеми картинками. Желательно сделать элементарные элементы ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Требуется разработать приложение для iPhone, а также для телефонов на платформе Android. Стоимость работы 5000 руб. Работать готов по договору. В случае точного выполнения поставленных сроков и тестирования приложения, готов рассмотреть вариант оформления ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Требуется разработать дизайн для приложения в стиле iPhone. Стоимость работы 2000 руб. Работать готов по договору. В случае точного выполнения поставленных сроков, готов обеспечивать постоянными заказами. СТРОГО! Повторюсь, что важны сроки и качество ...Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт12 лет назад