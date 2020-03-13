Crismile_23

Дата рождения: 18 апр 1996
Регион: Киевская область
Телефон(ы): 0633452920
E-mail: [email protected]
Образование:
Масловский аграрный техникум имени П. Х. Гаркавого Белоцерковского национального аграрного университета (Мироновка)
Год окончания 2017
Финансы и кредит
Курсы, тренинги, сертификаты:
Курсы "Оператор машин для обработки текстов и подобные профессии. Компьютерные технологии в офисе"(Краматорск)Год окончания 2015
Навыки:
Уверенное знание ПК. Знание CSS и HTML. Высокая грамотность (русский, украинский язык). Умение обрабатывать картинки для сайта. Знание Photoshop. Опыт работы в OpenCart, 1С-Битрикс, WordPress, PrestaShop и других самописных CMS платформах. Умение работать с программами Word Office, Exel.
Качества:
Ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость, аккуратность в работе, мобильность, порядочность.