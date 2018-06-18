Официальный стаж работы web-программистом с 2006 года.
должность программист:
место работы в интернет-компании Simex-T (www.simex-t.ru)
знания-навыки:
PHP, MySQL, Smarty, HTML, CSS, JavaScript (jQuery, Prototype), AJAX (JsHttpRequest, jQuery, Prototype), Symfony, UMI-CMS (xslt-шаблонизатор, написание модулей).
Есть рекомендательное письмо от IT-компании SoftTime (www.softtime.ru)
С уважением, Выскорко Максим.
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