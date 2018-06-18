Crux

Максим Выскорко Crux

 
43 годаРоссия/Томск
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Официальный стаж работы web-программистом с 2006 года.

должность программист:

место работы в интернет-компании Simex-T (www.simex-t.ru)

знания-навыки:

PHP, MySQL, Smarty, HTML, CSS, JavaScript (jQuery, Prototype), AJAX (JsHttpRequest, jQuery, Prototype), Symfony, UMI-CMS (xslt-шаблонизатор, написание модулей).

Есть рекомендательное письмо от IT-компании SoftTime (www.softtime.ru)

С уважением, Выскорко Максим.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
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