Дизайнер, бывший сотрудник дизайн-студии "MB World" (2008-2010), веб-дизайнер.
Рисую:
-Лого
-Баннеры
-Анимацию (gif, flash)
-Дизайн сайтов
-Программные интерфейсы
-Пиксель-арт (иконки)
-Обработка фотографий
Среда разработки: Adobe Photoshop CS5, Adobe Flash Professional CS5.
Смотрим портфолио, понравились работы-пишем мне, с удовольствием выслушаю все предложения и рассмотрю идеи проектов. От вас требуется: четкое формулирование и объяснение ваших потребностей во избежание вашего же недовольства и переделывания работы мной. С меня: ответственное, четкое, максимально качественное выполнение заданной работы в быстрые сроки. Вы даете задание, получаете от меня набросок (эскиз). Вам понравилось-высылаете мне предоплату во избежание махинаций, кидалова или отказа принимать готовый результат (при моем четком выполнении ваших требований). После окончания выполнения, вы оплачиваете и получаете готовый результат хорошего качества. Протекция при переводе денег приветствуется. Оплата только Web Money и Приват 24. С посредниками не работаю.
Занимаюсь написанием музыки различный стилей: Hip-Hop, Dubstep, House, Drum and Bass, Electro House, Alt. Rock.
-Написание минусов
-Ремикс
-Мастеринг, сведение
-Пропись музыкальных партий различных инструментов.
-Услуги диктора
Среда разработки: FL Studio Producer Edition 10, Cubase 5, Adobe Audition 3.
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