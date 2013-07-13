Дизайнер, веб-программист, композитор, диктор.

Дизайнер, бывший сотрудник дизайн-студии "MB World" (2008-2010), веб-дизайнер.

Рисую:

-Лого

-Баннеры

-Анимацию (gif, flash)

-Дизайн сайтов

-Программные интерфейсы

-Пиксель-арт (иконки)

-Обработка фотографий

Среда разработки: Adobe Photoshop CS5, Adobe Flash Professional CS5.

Смотрим портфолио, понравились работы-пишем мне, с удовольствием выслушаю все предложения и рассмотрю идеи проектов. От вас требуется: четкое формулирование и объяснение ваших потребностей во избежание вашего же недовольства и переделывания работы мной. С меня: ответственное, четкое, максимально качественное выполнение заданной работы в быстрые сроки. Вы даете задание, получаете от меня набросок (эскиз). Вам понравилось-высылаете мне предоплату во избежание махинаций, кидалова или отказа принимать готовый результат (при моем четком выполнении ваших требований). После окончания выполнения, вы оплачиваете и получаете готовый результат хорошего качества. Протекция при переводе денег приветствуется. Оплата только Web Money и Приват 24. С посредниками не работаю.

Занимаюсь написанием музыки различный стилей: Hip-Hop, Dubstep, House, Drum and Bass, Electro House, Alt. Rock.

-Написание минусов

-Ремикс

-Мастеринг, сведение

-Пропись музыкальных партий различных инструментов.

-Услуги диктора

Среда разработки: FL Studio Producer Edition 10, Cubase 5, Adobe Audition 3.