DR0N

Андрей Драган DR0N

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайнер

  • Сделать печать в 3Д с вектора

    Есть векторная печать, с нее надо сделать 3Д печать для оттиска на сургуче/воске, что бы потом отпечатать на 3Д принтере. Форма самой печати круглая, в круг вдавлен логотип (шестиугольник с внутренностями). Ручка печати не принципиально какая ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать раскрытое дерево каталога в shop-script5

    Есть сайт http://bestbox.com.ua/ облако на shop-script5 + шаблон Там есть меню категорий, нужно что бы все подкатегории были видны ( сделать дерево категорий раскрытой). Сейчас наведя мышку на кетегорю Коробки, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Одностраничник создать

    Нужно сделать одностраничник. Отрисовать/содрать дизайн, + заверсать все, в итоге нужен рабочие файлы которые можно выгрузить на сервер, все формы и счетчик должны работать. Я нашел сайт что мне нравится, в фотошопе набросал на его основе одностраничник. Сайт: ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Квартира для сайта, вид сверху

    $50

    Иллюстрация делается для сайта, вид только сверху. Сайт по продаже кофров и ящичков для одежды и обуви, так что присутствие шкафов и полочек в каждой комнате обязательное. Расположение комнат и форма произвольное, по стилю обычная квартира семьи ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать форму заказа для сайта

    Добрый день Нужна форма заказа для сайта, сайт одного товара. Мне надо, реализовать похожую форму, что бы человек заполнив ее, нажал на кнопочку и мне на почту приходило письмо со всеми введенными данными с формы. На сколько я ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить категории товаров VirtueMart

    Добрый день! Нужно поправить категории товаров в VirtueMart, пустяковое дело, смотрите во вложении картинку. Дело то по сути пустяковое, сделать отступ от категорий товаров и поставить картинку в названии категорий и в подкатегориях. Ваши сроки господа и ...

    Virtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Нужно оформление композиции

    Срочно! нужен дизайнер-оформитель для оформления композиции. Суть: нужно оформить рекламную композицию, на листе бумаги маленькими наушниками (затычками, бананами) выложить ноты, скетч с нотами есть, наушники тоже, от вас художественное и красивое оформление))) (другими словами красиво ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сделать раскрытое дерево каталога в shop-script5
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.
Все отлично!
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