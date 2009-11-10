Есть векторная печать, с нее надо сделать 3Д печать для оттиска на сургуче/воске, что бы потом отпечатать на 3Д принтере. Форма самой печати круглая, в круг вдавлен логотип (шестиугольник с внутренностями). Ручка печати не принципиально какая ...
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://bestbox.com.ua/ облако на shop-script5 + шаблон Там есть меню категорий, нужно что бы все подкатегории были видны ( сделать дерево категорий раскрытой). Сейчас наведя мышку на кетегорю Коробки, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать одностраничник. Отрисовать/содрать дизайн, + заверсать все, в итоге нужен рабочие файлы которые можно выгрузить на сервер, все формы и счетчик должны работать. Я нашел сайт что мне нравится, в фотошопе набросал на его основе одностраничник. Сайт: ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Иллюстрация делается для сайта, вид только сверху. Сайт по продаже кофров и ящичков для одежды и обуви, так что присутствие шкафов и полочек в каждой комнате обязательное. Расположение комнат и форма произвольное, по стилю обычная квартира семьи ...3D-графика1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день Нужна форма заказа для сайта, сайт одного товара. Мне надо, реализовать похожую форму, что бы человек заполнив ее, нажал на кнопочку и мне на почту приходило письмо со всеми введенными данными с формы. На сколько я ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно поправить категории товаров в VirtueMart, пустяковое дело, смотрите во вложении картинку. Дело то по сути пустяковое, сделать отступ от категорий товаров и поставить картинку в названии категорий и в подкатегориях. Ваши сроки господа и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно! нужен дизайнер-оформитель для оформления композиции. Суть: нужно оформить рекламную композицию, на листе бумаги маленькими наушниками (затычками, бананами) выложить ноты, скетч с нотами есть, наушники тоже, от вас художественное и красивое оформление))) (другими словами красиво ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт14 лет назад