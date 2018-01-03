Ded_M03ay

Дмитрий Ded_M03ay

 
35 летУкраина/Ровно
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Autocad, C++, Pascal

Выполнение чертежей любой сложности. 3-d моделирование. Разработка генпланов, разделов проекта ВК/НВК.

Грамотное написание статей, авторских текстов на разные темы. Рерайт, копирайт.

Уверенные знания и опыт:

· Autocad Civil 3d, Autocad Plant 3d, КОМПАС

· Пакет MSOffice

· Pascal

· HTML

· английский язык

Хорошие знания и опыт:

· C++Builder, C++, C#

· ASP.NET

· JavaScript

· CSS

JavascriptНаписание статейHTMLCSSAutoCAD
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#1661
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4152
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#4224
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#8023