Autocad, C++, Pascal
Выполнение чертежей любой сложности. 3-d моделирование. Разработка генпланов, разделов проекта ВК/НВК.
Грамотное написание статей, авторских текстов на разные темы. Рерайт, копирайт.
Уверенные знания и опыт:
· Autocad Civil 3d, Autocad Plant 3d, КОМПАС
· Пакет MSOffice
· Pascal
· HTML
· английский язык
Хорошие знания и опыт:
· C++Builder, C++, C#
· ASP.NET
· JavaScript
· CSS
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