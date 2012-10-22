DemianGreen

Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D-художников для удаленной работы. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Задачи: - Создание вкусной графики ...
- $2500Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
Что нужно делать: рисовать простые и супер эффективные интерфейсы для кросс-платформенных игр; проектирование интерфейсов для новых продуктов; анимация интерфейсов; поддержка и улучшение интерфейсов существующих веб-сервисов на основе доступной веб-аналитики и статистики; мониторинг и анализ эффективности интерфейсов; создание дизайна и айдентики ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D Аниматоров. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Что нам нужно - Анимация векторных игровых персонажей. 8 Персонажей. Стэйты поведения: ...Анимация15 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток, Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных баннер мэйкеров для удаленной работы. Ваши баннеры достигнут аудитории в десятки миллионов игроков по всему миру. Что нам нужно? - Идеи ...Баннеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D Аниматоров для удаленной работы. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Что нам нужно - Анимация векторных игровых персонажей. ...Анимация1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать 100 иконок для игры. Стиль иконок примерно как в Angry Birds / Swords & Soldiers (смотрим атач) – все иконки должны быть выполнены в векторе,нарисованы с отличным вкусом и должны быть довольно простыми ...Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт11 лет назад
Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D-художников для удаленной работы. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Задачи: - Создание вкусной графики для компьютерных ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад