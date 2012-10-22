DemianGreen

Грин DemianGreen

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 2D-художник

    $2500

    Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D-художников для удаленной работы. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Задачи: - Создание вкусной графики ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов / UI-Designer

    Что нужно делать: рисовать простые и супер эффективные интерфейсы для кросс-платформенных игр; проектирование интерфейсов для новых продуктов; анимация интерфейсов; поддержка и улучшение интерфейсов существующих веб-сервисов на основе доступной веб-аналитики и статистики; мониторинг и анализ эффективности интерфейсов; создание дизайна и айдентики ...

    AndroidiOSFlashPhotoshop
    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2D-анимация 8 персонажей в векторе

    $2500

    Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D Аниматоров. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Что нам нужно - Анимация векторных игровых персонажей. 8 Персонажей. Стэйты поведения: ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалисты по рекламе для игр

    Всем доброго времени суток, Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных баннер мэйкеров для удаленной работы. Ваши баннеры достигнут аудитории в десятки миллионов игроков по всему миру. Что нам нужно? - Идеи ...

    Flash
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2D-аниматор

    Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D Аниматоров для удаленной работы. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Что нам нужно - Анимация векторных игровых персонажей. ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • 100 Иконок

    Нужно нарисовать 100 иконок для игры. Стиль иконок примерно как в Angry Birds / Swords &amp; Soldiers (смотрим атач) – все иконки должны быть выполнены в векторе,нарисованы с отличным вкусом и должны быть довольно простыми ...

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2D-художник

    Одна из передовых компаний по разработке игр на Российском рынке приглашает профессиональных 2D-художников для удаленной работы. Ваших персонажей будут видеть десятки миллионов игроков по всему миру. Задачи: - Создание вкусной графики для компьютерных ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад