ОПЫТ РАБОТЫ

Обслуживание и администрирование ЛВС, установка клиентских компьютеров с ОС МS Windows 9X, Windows 200X, Windows XP, СУБД Informix и др.

Установка и настройка операционной системы Linux (дистрибутивы Ubuntu, openSUSE, Feodora), Windows (дистрибутивы Windows 98, Milennium, Windows 2000 (server), Windows NT4(workstation), Windows 2000, Windows XP).

Установка, настройка и администрирование программ для обеспечения безопасности корпоративных сетей (Firewall, системы комплексной антивирусной защиты, системы разграничения доступа).

Разработка и внедрение систем защиты от сбоев и резервного копирования.

Восстановление утерянных/удаленных данных.

Установка и настройка proxy сервера.

Подключение периферийного оборудования (сканеры, принтеры). Настройка и установка ОС в качестве файл-сервера, print-сервера.

Практический опыт использования ОС linux для решения офисных задач и практически любых видов задач выполняемых с использованием ОС Windows.

Опыт по переводу пользователей с ОС Windows на ОС linux.

Опыт преподавательской деятельности: обучение пользователей навыкам работы с MS Office 2000, OpenOffice 1.x.x -2.x.x., ОС Windows 98-XP, ОС Linux.

Есть навыки HTML-кодинга.

Поддержка пользователей, в том числе в телефонном режиме (телефон/skype/ICQ).

Работа с программами Flash5 Macromedia, GIMP (image-editor), PhotoShop, Illustrator, CorelDRAW, CoolEdit, Audacity (sound-editor), Snd(sound-editor), InDesign (программа для подготовки книг к изданию).

Сборка компьютеров, модернизация, настройка систем, устранение неполадок в работе компьютеров любой сложности.