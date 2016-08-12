Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Адаптивно сверстать лендинг. 2. Добавить немного анимации. 3. Установить и настроить какую-то элементарную и легкую cms для возможности редактирования фото и текста. Обязательные требования: ...
- HTML-верстка36 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу специалиста для написания текста на сайт. Компания занимается аутсорсингом, аутстаффингом и рекрутингом. Будет "плюсом" если вы уже имели дело с этими темами. Часть статей можно будет взять с сайта конкурентов, но ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отрисовать поддон в точно таком же стиле, как на образце (перспектива, фактура). Есть чертеж и фотографии готового изделия. Предлагайте цену и срокиИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать несколько поддонов (4 шт.) точно также как в образце. Называйте Вашу цену и сроки3D-графика22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу хорошего специалиста, способного: - Качественно и адаптивно сверстать готовые макеты, - Повесить на wordpress с возможностью полного управления наполнением, - Подключить и настроить модули "заказ звонка", "быстрый заказ", "отправить свои тех.треб-я" ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад