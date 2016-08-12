Egor_MD

Егор Egor_MD

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Верстка лендинга

    Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Адаптивно сверстать лендинг. 2. Добавить немного анимации. 3. Установить и настроить какую-то элементарную и легкую cms для возможности редактирования фото и текста.  Обязательные требования:  ...

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер, найдись)

    Ищу специалиста для написания текста на сайт.   Компания занимается аутсорсингом, аутстаффингом и рекрутингом. Будет "плюсом" если вы уже имели дело с этими темами. Часть статей можно будет взять с сайта конкурентов, но ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка + установка на wordpress

    Ищу хорошего специалиста, способного:  - Качественно и адаптивно сверстать готовые макеты,  - Повесить на wordpress с возможностью полного управления наполнением,  - Подключить и настроить модули "заказ звонка", "быстрый заказ", "отправить свои тех.треб-я" ...

    CSSHTMLmacOSSketchWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад