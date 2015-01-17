Разработка и администрирование ресурсов:
1. Сайты на основе CMS Joomla (редактирование шаблонов под требуемый дизайн, установка необходимых модулей и компонентов – новости, опросы, информеры, форум и пр.).
2. Интернет-магазины и каталоги на CMS Joomla и Virtuemart, Joomshopping, K2.
3. Сопровождение сайтов на CMS Joomla (комплексное администрирование):
- Техническая доработка:
Работа с html, css;
Добавление новых разделов;
Поиск и адаптация плагинов, скриптов, компонентов и пр.;
Подготовка фото-, аудио- и видеоматериалов для web (Adobe Photoshop, Adobe Premier, пакет Nero и др.).
- Контент-менеджмент:
Поиск тематической информации в Интернете;
Рерайтинг новостей;
Написание и редактирование (стилистическое и грамматическое) текстов;
Наполнение – публикация на сайте текстовых, графических, фото- аудио- видеоматериалов;
Удаление неактуальной информации.
- Работа с посетителями:
Проведение тематических опросов, голосований и т.п.;
Модерирование и администрирование форума, комментариев;
Проверка электронной почты.
- SEO (оптимизация для поисковых систем), продвижение:
Регистрация в основных поисковых системах;
Регистрация в тематических каталогах;
Размещение информации в Интернете (доски объявлений, порталы и пр.);
Оптимизация сайта - увеличение скорости загрузки (работа с изображениями, установка необходимых плагинов, сжатие файлов и пр.).
- Безопасность:
Регулярное снятие резервной копии базы данных и резервной копии сайта.
Обновление CMS, расширений, установка плагинов и патчей для усиления безопасности движка.