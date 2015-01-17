Сайты, каталоги, интернет-магазины, интернет-витрины на CMS Joomla.

Разработка и администрирование ресурсов:

1. Сайты на основе CMS Joomla (редактирование шаблонов под требуемый дизайн, установка необходимых модулей и компонентов – новости, опросы, информеры, форум и пр.).

2. Интернет-магазины и каталоги на CMS Joomla и Virtuemart, Joomshopping, K2.

3. Сопровождение сайтов на CMS Joomla (комплексное администрирование):

- Техническая доработка:

Работа с html, css;

Добавление новых разделов;

Поиск и адаптация плагинов, скриптов, компонентов и пр.;

Подготовка фото-, аудио- и видеоматериалов для web (Adobe Photoshop, Adobe Premier, пакет Nero и др.).

- Контент-менеджмент:

Поиск тематической информации в Интернете;

Рерайтинг новостей;

Написание и редактирование (стилистическое и грамматическое) текстов;

Наполнение – публикация на сайте текстовых, графических, фото- аудио- видеоматериалов;

Удаление неактуальной информации.

- Работа с посетителями:

Проведение тематических опросов, голосований и т.п.;

Модерирование и администрирование форума, комментариев;

Проверка электронной почты.

- SEO (оптимизация для поисковых систем), продвижение:

Регистрация в основных поисковых системах;

Регистрация в тематических каталогах;

Размещение информации в Интернете (доски объявлений, порталы и пр.);

Оптимизация сайта - увеличение скорости загрузки (работа с изображениями, установка необходимых плагинов, сжатие файлов и пр.).

- Безопасность:

Регулярное снятие резервной копии базы данных и резервной копии сайта.

Обновление CMS, расширений, установка плагинов и патчей для усиления безопасности движка.